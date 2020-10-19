Hayatı bir otomobilde son buldu

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Durmuş Nazlı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş Nazlı'nın cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
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