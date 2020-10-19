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Haberler Balıkesir Hayatı bir otomobilde son buldu

Hayatı bir otomobilde son buldu

Hayatı bir otomobilde son buldu
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Durmuş Nazlı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş Nazlı'nın cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

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