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Susurluk!

’in Susurluk ilçesinde dün sabaha karşı başlayan şiddetli yağmur nedeniyle sokaklar dereye dönerken, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Susurluk!
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün sabah 05.30'da başlayan ve 5 dakika süren şiddetli sağanak yağışta sokaklar dereye döndü. Susurluk itfaiye ekipleri ile Susurluk Belediyesi'ne ait ekipler rögar bacalarını temizleyerek su baskınlarını önledi. Alınan bu önlemlere karşın Yeni Mahalle Ortaokul Sokak'ta bulunan bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında bulunan iş yeri ve meskenleri su bastı. İlçenin ortasından geçen Bursa-İzmir karayolunda yağmur suyu taşkınları nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

SUAT SALGIN

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