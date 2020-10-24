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Valisi uyardı: 'Salgın ilimizde en yüksek seviyede!'

Tüm ülkede olduğu gibi 'de vaka artışının devam ettiği Covıd-19 pandemisiyle ilgili uyarılarını sık sık dile getiren , her bir vatandaşın tedbirlere istisnasız uyması gerektiğinin altını çizdi.

Balıkesir Valisi uyardı: 'Salgın ilimizde en yüksek seviyede!'

İHA

24.10.2020, 18:33

Balıkesir'de vaka sayısında büyük artış yaşanması dolasıyla uyarılarını sıklaştıran Vali Şıldak salgının en yüksek seviyeye geldiğini vurguladı. Uyarılarındaki ifadelerinin değişmesi, durumunun ne kadar ciddi bir boyut aldığının en büyük göstergesiyken, Vali Şıldak her bir uyarısında tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sosyal hayatın tamamen kontrol altına alınması gerektiğini belirten Vali Şıldak gün içinde yaptığı ikinci paylaşımında; "Değerli Vatandaşlarımız, Sosyal hayatımızı tamamen kontrollü hale getirelim! Balıkesir'de yaşayan herkesin istisnasız olarak tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın ilimizde en yüksek seviyede! Her bir vatandaşımızı durumun ciddiyetini anlamaya ve mücadeleye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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