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Haberler Balıkesir Dursunbey’de bir mahalle karantinaya alındı

’de bir mahalle karantinaya alındı

’in ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı. İlçede ayrıca de bir haftadır karantinadaydı.

Dursunbey’de bir mahalle karantinaya alındı

İHA

24.10.2020, 21:54

Dursunbey ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 80 hanede toplam 288 kişinin yaşadığı Adaören Mahallesi artan korona virüs vakaları sonrası, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün hane bazlı karantinaya alınan mahalle artan vakalar sonrası tamamen karantina altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü salgının tespit edildiği evleri hemen karantina altına alırken, salgının artış eğiliminde olması sebebi ile mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 24 Ekim Pazar günü itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçede ayrıca Bayıryüzügüney Mahallesi de bir haftadır karantinadaydı.

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