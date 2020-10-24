Dursunbey’de bir mahalle karantinaya alındı

Dursunbey ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 80 hanede toplam 288 kişinin yaşadığı Adaören Mahallesi artan korona virüs vakaları sonrası, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün hane bazlı karantinaya alınan mahalle artan vakalar sonrası tamamen karantina altına alındı.



İlçe Sağlık Müdürlüğü salgının tespit edildiği evleri hemen karantina altına alırken, salgının artış eğiliminde olması sebebi ile mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 24 Ekim Pazar günü itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.



İlçede ayrıca Bayıryüzügüney Mahallesi de bir haftadır karantinadaydı.

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