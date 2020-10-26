Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi 61.cadde üzerinde park halindeki Aydın Gençoğlu ait 45 EF 107 plakalı otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevler içinde kalan aracı söndürdü. Araç büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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