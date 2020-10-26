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Haberler Balıkesir Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı

Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı

Burhaniye ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Araç yangını, Cumhuriyet mahallesi 61. Cadde üzerinde meydana geldi.

Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı

26.10.2020, 14:04

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi 61.cadde üzerinde park halindeki Aydın Gençoğlu ait 45 EF 107 plakalı otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevler içinde kalan aracı söndürdü. Araç büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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