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'de jandarmadan alkol denetimi

'de Jandarma Trafi il genelinde araç sürücülerine alkol denetimi yaptı. Timleri 61 araca 31 bin lira ceza uygularken, 8 sürücünün belgesine geçici olarak el koydu.

Balıkesir'de jandarmadan alkol denetimi

İHA

28.10.2020, 11:04

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; "Alkol Denetimi-2" faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timlerinin alkol denetimi sonucunda, bin 122 araç kontrol edilerek, 61 araca 31 bin 85 TL idari para cezası uygulanarak, 14 araç trafikten men edildi ve 8 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

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