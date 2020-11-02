Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı

İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İvrindi'ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00'den itibaren karantina altına alındı.

Balıkesir ve Kütahya’da iki mahalle karantinada