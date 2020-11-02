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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı

'de bir mahalle daha karantinaya alındı

'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren altına alındı.

Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı

İHA

02.11.2020, 12:04

İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İvrindi'ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00'den itibaren karantina altına alındı.

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