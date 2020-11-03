Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen, örgütün "mahrem imamlarıyla" irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti. Çalışmaların genişletilmesiyle 4 hukuk fakültesi, 2 tıp fakültesi, 1 mühendislik fakültesi, 1 sosyal bilimler fakültesi, 1 işletme ve psikoloji bölümü öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 üniversite büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı ile SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan 2 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Bunun üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı. Firari 5 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.