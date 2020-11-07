Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağımusalar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.



Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Aşağımusalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.



