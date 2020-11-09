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Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

İHA

09.11.2020, 16:26

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bigadiç'in Çağış Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Çağış sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

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