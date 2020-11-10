İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi'nin Sofular Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede 15 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Sofular sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.
İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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