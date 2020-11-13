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Haberler Balıkesir Kokoreç kazaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

Kokoreç kazaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

’in Edremit ilçesinde kara yolu üzerinde kokoreç yemek için park eden TIR’a, otomobil arkadan çarptı. Kazada, araç sürücü ağır yaralanırken, yanında bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kokoreç kazaya neden oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

İHA

13.11.2020, 09:33

Son dakika... Edinilen bilgiye göre kaza, 24:00 sıralarında İzmir- Çanakkale kara yolu üzeri Edremit'in Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. BH 4039 XI Bulgaristan plakalı TIR kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle durdu.

Park eden TIR'a Taner Özbican idaresindeki 10 ABG 705 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araç içinde bulunan Seda Biçer isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kadın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.



TIR şoförünün kokoreç yemek için kara yolunda park ettiği ileri sürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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