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Haberler Balıkesir 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

29 düzensiz tarafından kurtarıldı

'ın 'na ’in Ayvalık ilçesinden geçmeye çalışırken, lastik botun motorunun bozulması sonucu mahsur kalan 29 düzensiz Türk ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollar ile geçerken, lastik şişme botun motorunun arızalanmasıyla açık denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

AA

14.11.2020, 10:24

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içinde yardım talebinde bulunan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, botta bulunan 29 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Ekipler, göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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