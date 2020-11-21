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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı Umarlar kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

İHA

21.11.2020, 20:40

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dursunbey'in kırsal Umurlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20'den itibaren karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ayşebacı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

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