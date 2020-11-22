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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

'in Erdek ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Balıkesir'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

22.11.2020, 15:18

Alınan bilgiye göre, Dedekorkut Caddesi'nde 16 NT 351 plakalı bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından silahla vurulan M.Y'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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