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Haberler Balıkesir Balıkesir'in Edremit ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

'in Edremit ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

'in Edremit ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kısmi uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

AA

29.11.2020, 17:13

Ortaoba, Bostancı ve Yolören mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından salgının yayılımını önlemek amacıyla Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında toplantı yapıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bu yerleşim birimlerinde hane bazlı karantina uygulanmasına karar verildi.

Testleri pozitif çıkanlar ve bu kişilerle ikamet eden temaslıların bulunduğu binalarda bugün saat 12.00'de başlatılan karantina 14 gün sürecek. Bu süreçte mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

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