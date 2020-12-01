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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 3 mahallede 13 ev karantinaya alındı

'de 3 mahallede 13 ev karantinaya alındı

'in Burhaniye ilçesinde, üç kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı. yapılan toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, Ağacık, Taylıeli ve Çoruk Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Balıkesir'de 3 mahallede 13 ev karantinaya alındı

İHA

01.12.2020, 16:12

Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "Ağacık, Taylıeli ve Çoruk Mahallelerinde bazı evlere karantina uygulaması kararı alındı.

Alınan karar gereğince, İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağacık mahallesinde 7 evde 16 kişi, 7 kilometre uzaklıktaki Taylıeli mahallesinde 3 evde 6 kişi, 3 kilometre uzaklıktaki Çoruk da ise 3 evde 8 kişi karantinaya alındı. Alınan İle Hıfzıssıhha kararlarında, İlçemizde kırsal mahallelerimizden Ağacık Taylıeli ve Çoruk Mahallelerinde vakaların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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