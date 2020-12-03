  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balya'da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

Balya'da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

'in Balya ilçesine bağlı pozitif vak'aların görülmesi üzerine kısmî karantina uygulaması başladı.

Balya'da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

03.12.2020, 16:52

Kayalar Mahallesinde Covid-19 vak'alarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Balya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla hane bazında kısmi karantinaya alındı. Balya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda temaslılardan kaynaklı vak'aların artması üzerine bulaşma riskinin azaltılması için Kayalar Mahallesinde ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bir emre kadar 03.12.2020 tarih ve saat 14:00'den itibaren hane bazında karantinaya alınmalarına; gerekli tedbirlerin alınmasının ve kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantinaya alınan hane halkının ihtiyaçları için Balya Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Kayalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balya'da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA