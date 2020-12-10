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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattında bugünkü tüm feribot seferleri iptal edildi. Bu sabah karşılıklı olarak bir seferin yapılacağı hattında da diğer seferler yapılmayacak.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

10.12.2020, 08:33

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bugün saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada; Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin gerçekleşeceği Bozcaada- Geyikli hattında ise gün içerisindeki diğer seferler yine olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

DHA

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