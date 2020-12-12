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Haberler Balıkesir Balıkesir'de koronavirüs pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarısı yazısı asıldı

'de koronavirüs pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarısı yazısı asıldı

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusuna, koronavirüs vakası görülen ikametlerin kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.

Balıkesir'de koronavirüs pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarısı yazısı asıldı

12.12.2020, 21:12

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı koronavirüs vakası görülen ikametlerin kapılarına, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notunun asılmasına başladı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanması kararlaştırıldı. Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır" denildi.

DHA

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