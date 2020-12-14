Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayapa, Yürekli ve Gözlüçayır mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.