Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayapa, Yürekli ve Gözlüçayır mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.
Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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