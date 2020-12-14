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Haberler Balıkesir Kazdağları’ nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

’ nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

'in Edremit ilçesi ile 'nin Yenice ilçesini bağlayan ve ' ndan geçen kara yolunda oluşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’ nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

İHA

14.12.2020, 14:18

Kazdağları'nda meydana gelen yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kara yolunun 18 ila 25. kilometreleri arasında Hanlar Girit'inde etkili olan sise karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

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