Burhaniye’de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Dutluca mahallesinde, jandarma tedbir alırken, mahallenin 4 girişine bariyerler kondu. Burhaniye'de 7 vaka görülmesi üzerine 7 Aralık'ta kısmi karantina başlatılan Dutluca'da pozitif vaka sayısının 26, temaslı sayısının da 18 olarak belirlenmesi üzerine bu günden itibaren genel karantina uygulanmasına başlandı.