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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

merkezli 4 ilde soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Son dakika... merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

AA

21.12.2020, 09:01

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.

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