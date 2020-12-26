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Haberler Balıkesir Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Seyir halindeki alev topuna döndü

’in Havran ilçesinden, ’nin Yenice ilçesine seyir halinde olan , alev alev yandı.

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

26.12.2020, 15:17

Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesi istikametine seyir halinde olan 10 ABM 36 plakalı Engin Özkan idaresindeki kamyonetten duman çıkmaya başladı. Engin Özkan, araçtan çıkan dumanları fark ettikten sonra emniyet şeridine geçti.

Aracından indikten sonra Özkan'ın park halindeki kamyoneti alev aldı. Araç kısa sürede hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başlarken jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.

DHA

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