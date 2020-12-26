Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesi istikametine seyir halinde olan 10 ABM 36 plakalı Engin Özkan idaresindeki kamyonetten duman çıkmaya başladı. Engin Özkan, araçtan çıkan dumanları fark ettikten sonra emniyet şeridine geçti.
Aracından indikten sonra Özkan'ın park halindeki kamyoneti alev aldı. Araç kısa sürede hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başlarken jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.
DHA
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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