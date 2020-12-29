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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta 37 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Ayvalık’ta 37 ekiplerince kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan güçlerinin Ayvalık açıklarında Türk kara sularına ittiği bir grup düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı.

Ayvalık’ta 37 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
İHA

29.12.2020, 15:47

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 mülteciyi kurtardı. Limana çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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