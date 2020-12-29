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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

'ta bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesinde bir kırsal mahalle koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

29.12.2020, 10:24

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

DHA

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