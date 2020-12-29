Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.
DHA
Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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