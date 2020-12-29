Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

DHA