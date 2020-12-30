Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;

Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs, Balya İlçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği, Burhaniye İlçesinde 1 aranan şahıs, Dursunbey İlçesinde 1 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 10 aranan şahıs, Erdek İlçesinde 3 aranan şahıs, Havran İlçesinde 1 aranan şahıs ve 3 ruhsatsız av tüfeği, İvrindi İlçesinde 6 aranan şahıs, Karesi İlçesinde 3 aranan şahıs, 1 kurusıkı tabanca ve 140 fişek, Kepsut İlçesinde 2 aranan şahıs,

Marmara İlçesinde 1 bıçak ve Sındırgı ilçesinde 1 bıçak olmak üzere toplam 26 aranan şahıs yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve 140 fişek ele geçirdi.