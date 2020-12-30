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Haberler Balıkesir Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

'de polisten operasyonu

'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı operasyonunda 17 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda çok miktarda , uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
İHA

30.12.2020, 14:31

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Sındırgı, Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 9 çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk olunan 1 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 12,52 gram metamfetamin, 0,62 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hap, 10,99 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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