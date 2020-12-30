Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Sındırgı, Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 9 çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk olunan 1 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 12,52 gram metamfetamin, 0,62 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hap, 10,99 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.