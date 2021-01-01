Kar maskeli silahlı gaspçı dehşeti! Lastiklere ateş ederek durdurup...

Edinilen bilgiye göre, Edremit Balıkesir yolunda İstanbul a seyahat eden 5 kişilik bir ailenin ticari aracı plakasız bir başka araç tarafından Havran ilçesi yakınlarında durdurulmaya çalışıldı. Ailenin aracı durmak istemeyince gaspçı M.O.A ve E.E.A aracın lastiklerine ateş ederek patlattılar. Durmak zorunda kalan 5 kişilik aile kar maskeli gaspçıların saldırısına uğradı ve yanlarındaki 185 bin lirayı vermek zorunda kaldılar.





Olayın jandarmaya bildirilmesinden sonra JASAT bölgeye intikal etti. Kar maskeli iki gaspçı İstanbul yolu üzerinden ısrarlı takip sonucu yakalandı. Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.O.A. (22) ve kardeşi E.E.A (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.