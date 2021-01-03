Edremit’te mutasyon karantinası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma da önceki akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

GAZİANTEP'TE 2 VAKA

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide de görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyona uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesinin kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.