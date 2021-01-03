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Haberler Balıkesir Edremit’te mutasyon karantinası

Edremit’te karantinası

'ye ’den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı ’in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi’ndeki ev, karantinaya alındı. İngiltere’den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen hastanın evinin önünde, jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Edremit’te mutasyon karantinası

3.1.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma da önceki akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

GAZİANTEP'TE 2 VAKA
Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide de görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyona uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesinin kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

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