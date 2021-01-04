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Haberler Balıkesir 250 yıllık şapeli defineci kazıları yıktı!

250 yıllık şapeli defineci kazıları yıktı!

250 yıllık şapeli defineci kazıları yıktı!

4.1.2021

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası'nın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen yel değirmenleri yakınındaki Ai Dimitri Manastırı'nın ardından, içindeki 250 yıllık şapel de yıkıldı. Şapel'in, definecilerin bölgede yaptığı kazılara dayanamayıp yıkıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu, "Aslında bu yapıların kendileri altın değerinde. Kıymetli, paha biçilmez eserler. Bu yapıların içinde hazine aramamız, bu yapıların değerini bilemememiz, gerçekten çok üzücü" dedi. Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu, Ayvalık ve çevresinde definecilerin kaçak kazılarının arttığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

SUAT SALGIN

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