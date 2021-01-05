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Haberler Balıkesir Balıkesir'de ByLock operasyonu: 11 gözaltı kararı

'de operasyonu: 11 gözaltı kararı

3 ilde merkezli yürütülen 'nün gizli haberleşme programı '' soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisinin de olduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir'de ByLock operasyonu: 11 gözaltı kararı
AA

05.01.2021, 10:15

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programını kullandığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisi de var.

Şüphelilerin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.

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