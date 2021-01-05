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Balıkesir'de ByLock operasyonu: 11 gözaltı kararı

3 ilde Balıkesir merkezli yürütülen FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisinin de olduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.