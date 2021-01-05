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Haberler Balıkesir Balıkesir'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı

'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı

'in ilçesinde alacak verecek tartışması sonucu dükkan sahibi ’yı (52) öldüren Eyüp Duman (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı

05.01.2021, 17:11

Savaştepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde fason tekstil üretimi yapan Eyüp Duman, dün iş yerine gelen mülk sahibi iş adamı Tuncay Avcı ile kira nedeniyle tartışma yaşadı. Duman, kirayı ödediğini söylerken, Avcı ise borcu olduğunu savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman, dükkan sahibi Avcı'yı ruhsatsız tabancayla bir el ateş ederek öldürdü.

Polis tarafından gözaltına alınan Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Duman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Tuncay Avcı'nın cenazesi ise, bugün ikindi namazının ardından Savaştepe Makbule Mezarlığı'na defnedilecek.

DHA

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