Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilini bırakmadı

Kanser hastası Fikret Kızılay, kemoterapi tedavisi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak direksiyon başında rahatsızlandı. Aracını yolun soluna çekip durduran Kızılay'ın baygınlık geçirdiğini görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak gelen sağlık ekibi, Fikret Kızılay'ı ambulansa binmeye ikna edemedi. Aracını bırakmak istemeyen Kızılay, polis çağrılmasını istedi.

Sağlık görevlileri de durumu polise bildirdi. Gelen polislere, "Hastaneye aracımla götürün" diyen Fikret Kızılay'a sağlık durumu nedeniyle ambulansa binmesi gerektiği anlatılmaya çalışıldı. Kızılay, polislerin, otomobilinii hastaneye getirecekleri sözü vermesi üzerine ambulansa bindi.

Kızılay'ın ambulansla götürüldüğü hastaneye, çağrılan trafik polisleri de otomobili götürdü.

DHA