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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yılın ilk kar yağışı başladı

'de yılın ilk kar yağışı başladı

'in ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini ve dağları beyaza bürüdü. Kar yağışının gün içinde yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Balıkesir'de yılın ilk kar yağışı başladı
İHA

13.01.2021, 12:34

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçadağ, Alaçam, Turnacık, Resüller, Karapınar, Yassıören mahalleleri gibi yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde Simav-Dursunbey yolunun bir çok bölgesinde kar yağışının devam ettiği gözlenirken, kar yağışının ulaşımı etkilemediği öğrenildi.

Kar yağışının gün içinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenirken, Dursunbey ilçe merkezinde de kar soğukları hissedildi.

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