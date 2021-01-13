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Balıkesir'de yılın ilk kar yağışı başladı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini ve dağları beyaza bürüdü. Kar yağışının gün içinde yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.