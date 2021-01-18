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Haberler Balıkesir Kaz dağları'nda kar çileye değil, lezzete dönüyor! Karın en tatlı hali “karsambaç”

'nda kar çileye değil, lezzete dönüyor! Karın en tatlı hali “

’in ve ’nin ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'nı beyaza boyadı. Kazdağları’na çıkanlar ise karın tadını oynayarak değil yiyerek çıkartıyor.

Kaz dağları'nda kar çileye değil, lezzete dönüyor! Karın en tatlı hali “karsambaç”
İHA

18.01.2021, 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021, 09:53

Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı Kaz Dağları'na ayrı bir güzellik katarken, bölge insanı karın keyfini farklı bir şekilde çıkartıyor. Birçok insan kartopu savaşı, kayak yapmayı tercih ederken, Kaz Dağları'nda karın keyfi yiyerek çıkartılıyor.

Kaz Dağları'nda kar yağışından sonra yenilen 'karsambaç' adlı kar tatlısı büyük rağbet görüyor.

Temiz bir bölgeden toplanan kar, üzüm pekmezi ile karıştırılıp karsambaç yapılıyor. Bunun hastalıklara karşı şifa olduğu iddia ediliyor.

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