Kaz dağları'nda kar çileye değil, lezzete dönüyor! Karın en tatlı hali “karsambaç”

Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı Kaz Dağları'na ayrı bir güzellik katarken, bölge insanı karın keyfini farklı bir şekilde çıkartıyor. Birçok insan kartopu savaşı, kayak yapmayı tercih ederken, Kaz Dağları'nda karın keyfi yiyerek çıkartılıyor.

Kaz Dağları'nda kar yağışından sonra yenilen 'karsambaç' adlı kar tatlısı büyük rağbet görüyor.

Temiz bir bölgeden toplanan kar, üzüm pekmezi ile karıştırılıp karsambaç yapılıyor. Bunun hastalıklara karşı şifa olduğu iddia ediliyor.