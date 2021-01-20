  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de polis 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

'de polis 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

'de polis ekipleri yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli kişiyi yakalarken adlî makamlara sev edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
İHA

20.01.2021, 13:25

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahsı yakalarken 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 9 şüpheli şahısta haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Polis ekipleri yapılan aramalarda; 3 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza hap, 91,15 gram metamfetamin, 25 adet ecstasy hap, 9,30 gram toz esrar, 5,20 gram esrar, 2 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet mermi ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de polis 13 uyuşturucu şüphelisini yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.