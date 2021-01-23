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Haberler Balıkesir Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi...'in ilçesindeki bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
AA

23.01.2021, 20:37

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, kırsal Çamoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bölgede çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.

Bu arada Çakmak Mahallesi'nde uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid-19 uyarısı

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