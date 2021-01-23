Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, kırsal Çamoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bölgede çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.
Bu arada Çakmak Mahallesi'nde uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid-19 uyarısı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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