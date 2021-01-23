Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, kırsal Çamoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bölgede çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.

Bu arada Çakmak Mahallesi'nde uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

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