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Haberler Balıkesir Vali uyardı: Balıkesir'de pozitif vaka sayıları yükselişe geçti

Vali uyardı: 'de pozitif vaka sayıları yükselişe geçti

Valisi Hasan Şıldak, pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini belirterek, "Lütfen tedbirlere özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Vali uyardı: Balıkesir'de pozitif vaka sayıları yükselişe geçti
DHA

01.02.2021, 16:15

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüs pozitif vaka sayısının arttığını bildirdi. Vali Şıldak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde tüm ülkeyle birlikte il genelinde pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini kaydetti.

Vali Şıldak açıklamasında şöyle dedi:

"Sağlık içinde güzel ve hayırlı bir hafta diliyorum. Vaka sayılarında yaşanan düşüşten sonra tekrar bir yükseliş var. Lütfen tedbirlere özen gösterelim. Virüsle mücadelede ülke genelinde aşılama başladı. Vatandaşlarımızı aşılama tamamlanıncaya kadar sabır ve fedakarlık göstermeye davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın büyük fedakarlığı ile geldiğimiz bu aşamada dikkatli olalım."

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