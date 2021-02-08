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Haberler Balıkesir 38 ilde FETÖ operasyonu: 54 kişi hakkında gözaltı kararı

38 ilde operasyonu: 54 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika... merkezli 38 ilde 'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

38 ilde FETÖ operasyonu: 54 kişi hakkında gözaltı kararı
AA

08.02.2021, 08:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 08:42

Son dakika... Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.

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