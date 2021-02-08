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Haberler Balıkesir Balıkesir Valisi Şıldak'tan endişe verici virüs açıklaması

Valisi Şıldak'tan endişe verici virüs açıklaması

Valisi Hasan Şıldak sosyal medya üzerinden vatandaşa uyarılarda bulunmaya devam ederken, bu haftaki mesajında rehavete kapılmamak gerektiğinin altını çizdi.

Balıkesir Valisi Şıldak'tan endişe verici virüs açıklaması
İHA

08.02.2021, 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 12:35

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslenen Vali Şıldak tedbirlere uymada rehavete kapılarak, uyulması gereken kuralların önemsenmemesi halinde kontrollü sosyal hayat sürecinin uzayacağını belirtti.

Her mecrada virüse karşı birlik olmanın önemine değinen Vali Şıldak paylaşımında; "Hepimizi sağlıklı günlere yaklaştıracak hayırlı bir hafta diliyorum. Tedbirlere hep birlikte uyarsak salgını kontrol altına alabiliriz.. Ancak bu konuda rehavete kapılır, tedbirleri önemsemezsek ne yazık ki kontrollü sosyal hayat süreci uzayacak! Hastalığın yayılımı durmuyor!" ifadelerini kullandı.

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