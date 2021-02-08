  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de ölümlü kazaya karışıp kaçan TIR sürücüsü Adana'da yakalandı

'de ölümlü kazaya karışıp kaçan TIR sürücüsü Adana'da yakalandı

'in Altıeylül ilçesinde üç ay önce ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra kaçan TIR sürücüsünün izini süren ekipler, zanlının Adana'da olduğunu tespit edince harekete geçti.

AA

08.02.2021, 22:39

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, üç ay önce Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisindeki ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan İ.Y'nin Adana'da olduğunu belirledi.

İ.Y'nin kaçtığı TIR'ın rengi ve markasını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda İ.Y'yi gözaltına aldı.

OLAY

Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisinde 19 Kasım 2020'de, Mustafa Güvendiren idaresindeki 16 AIV 258 plakalı kamyon, İ.Y. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarpmıştı.

Kazanın ardından İ.Y. olay yerinden kaçarken araçta sıkışan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de ölümlü kazaya karışıp kaçan TIR sürücüsü Adana'da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.