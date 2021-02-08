Turuncu alarm verilen bölgeler fırtınadan nasibini aldı. Ege'yi etkisi altına alan kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde zarara yol açtı. Gece boyunca devam etmesi beklenen fırtınanın başka ilçelerde de etkili olması beklendiğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor. Meteoroloji'nin Çanakkale ve Balıkesir için turuncu alarm verdiği fırtına, Ayvalık'ta küçük balıkçı teknelerini batırdı. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli yağışla Ayvalık'ta daha da etkili olması beklenilen fırtınanın Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili olması bekleniyor.