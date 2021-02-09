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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

merkezli 3 ilde operasyonu

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 28'i tutuklandı. Zanlıların, internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı iddia ediliyor.

Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu
AA

09.02.2021, 22:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 23:00

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 28'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, 8'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 98 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheliyi Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Şüpheliler, dün ve bugün adliyeye sevk edilmişti.

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