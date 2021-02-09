Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu!

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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