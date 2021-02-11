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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kablo ve su borusu çalan 3 kişi tutuklandı

'de kablo ve su borusu çalan 3 kişi tutuklandı

'in ve ilçelerinde telefon kablosu vr pik su borusu hırsızlığı yaparken jandarma tarafından yakalan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Meydana gelen hırsızlık olaylarından birisinde, 10 direk arası yaklaşık 500 metre kablonun kesildiği ve 25 bin TL değerinde maddi zararın olduğu tespit edildi

Balıkesir'de kablo ve su borusu çalan 3 kişi tutuklandı
İHA

11.02.2021, 18:23

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çoturtepe Mahallesinde bir şüpheli şahsın Telekom'a ait telefon kablolarını kestiğini ve bu kabloları plakasız motosiklete yüklediğinin görülmesi üzerine olaya müdahale edildi. Şüpheli Ö.A. yakalandı. Meydana gelen olayda 10 direk arası yaklaşık 500 metre kablonun kesildiği ve 25 bin TL değerinde maddi zararın olduğu tespit edildi. Şüpheli Ö.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevine teslim edildi.
Erdek'in Atatürk Mahallesinde BASKİ'ye ait pik su döküm borularının çalındığı karakola ihbar edildi. Olayla ilgili A.K. ve U.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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