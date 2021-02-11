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Balıkesir'de kablo ve su borusu çalan 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ve Erdek ilçelerinde telefon kablosu vr pik su borusu hırsızlığı yaparken jandarma tarafından yakalan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Meydana gelen hırsızlık olaylarından birisinde, 10 direk arası yaklaşık 500 metre kablonun kesildiği ve 25 bin TL değerinde maddi zararın olduğu tespit edildi