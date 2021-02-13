Haberler Balıkesir Bandırma'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Bandırma'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan iki kişiden biri vücudunda oluşan kısmen yanıklardan diğeri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA 13.02.2021, 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 20:53