  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Bandırma'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan iki kişiden biri vücudunda oluşan kısmen yanıklardan diğeri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bandırma'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı
İHA

13.02.2021, 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 20:53

Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1630 Sokak'ta Kazım-Kezban K.'nın yaşadığı evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında evde bulunan Kezban K.nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken Kazım K. ise dumandan etkilendi.

Her iki kişi de ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bandırma'daki yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.