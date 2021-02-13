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Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı

Son dakika: 'de beklenen kar yağışı başladı

Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından merkez ve ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı. Son dakika bilgisine göre, kar yağışı özellikle ve Bandırma'da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.

Son dakika: Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
İHA

13.02.2021, 22:28 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 22:53

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin ardından Balıkesir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı Dursunbey, Erdek, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde başladı.

Kar yağışı özellikle Dursunbey ve Bandırma'da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.

İl genelinde 4 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

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