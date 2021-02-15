Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.





Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde bugün saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.





9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.